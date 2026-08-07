Російські військові вбили полоненого бійця ЗСУ на Донеччині: розпочато розслідування

У Волноваському районі Донецької області російські військові розстріляли українського захисника, який потрапив у полон під час бойового завдання.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, 22 липня 2026 року російські війська атакували позиції Збройних сил України поблизу села Мирне Волноваського району.

Під час виконання бойового завдання один із українських військовослужбовців потрапив у полон до окупантів. За даними слідства, російські військові після цього розстріляли його.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини», — зазначили у прокуратурі.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, щоб встановити всі обставини злочину та ідентифікувати військовослужбовців РФ, причетних до вбивства.

У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та положень Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.