На Донеччині за добу окупанти 44 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще пʼятеро поранено

За 6 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Біленькому. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 44 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 820 людей, у тому числі 91 дитину, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади поранено 2 людини, пошкоджено 3 приватні будинки. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено приватний будинок, багатоповерхівку, 6 торгових павільйонів, 10 автівок, АЗС та інфраструктуру; у Мирному пошкоджено 2 приватні будинки і адмінбудівлю. У Краматорську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку; у Біленькому загинула людина. У Новодонецькому пошкоджено промислову будівлю; у Степанівці пошкоджено інфраструктуру. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено інфраструктуру. У Дружківці поранено людину, пошкоджено інфраструктуру.







