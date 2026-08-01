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За добу захисники України знищили 1470 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1470 російських окупантів. Також було знищено 47 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 447 620 (+1 470) осіб

танків – 12 231 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 060 (+4) од.

артилерійських систем – 47 127 (+82) од.

РСЗВ – 1 980 (+4) од.

засоби ППО – 1 527 (+2) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 097 (+16) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 437 503 (+1 838) од.

крилаті ракети – 5 005 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 128 497 (+463) од.

спеціальна техніка – 4 484 (+1) од.

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Ольга Романова редактор