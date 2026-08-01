Ситуація на фронті на ранок 1 серпня: протягом доби відбулося 243 бойові зіткнення

Розпочалася 1620-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 243 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 75 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10172 дрони-камікадзе та здійснив 3295 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 30 — із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління БпЛА, 15 районів зосередження живої сили, один склад та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення із противником, агресор завдав двох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Дворічанське та в бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Устинівка, Колодязне, Радьківка й Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку противник десять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Лиман, Озерне та в районах населених пунктів Новоселівка й Зарічне.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки у районі Міньківки та в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Новопавлівки й Довгої Балки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Удачне, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Новопідгородне, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 12 атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Цвіткове, Староукраїнка, Новоселівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб. Також знешкоджено чотири бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1838 безпілотних літальних апаратів, 463 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.