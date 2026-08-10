Росіяни атакували Краматорськ і Слов’янськ: горіли будинки, ринок та підприємство, - ФОТО

Російські війська завдали ударів по Краматорську та Слов’янську на Донеччині. Внаслідок атак виникли пожежі у житловому секторі, на ринку та території підприємства.

У Слов’янську внаслідок ударів безпілотниками загорілися нежитлова будівля та 20 торговельних павільйонів на місцевому ринку, повідомляє ДСНС України.

Рятувальники ліквідували займання на площі 520 квадратних метрів. Роботи проводили під загрозою повторних атак з боку російських військ.

Ще один удар спричинив пожежу в ангарі на території місцевого підприємства. Вогонь поширився на площу 1200 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося локалізувати займання, однак через небезпеку повторного обстрілу роботи довелося призупинити.

У Краматорську після російської атаки по приватному сектору загорілися житловий будинок та прибудова. Пожежу вдалося локалізувати, проте її остаточну ліквідацію також тимчасово зупинили через загрозу повторного удару.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Рятувальні служби продовжують працювати після стабілізації безпекової ситуації.





