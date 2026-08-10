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Ольга Романова
редактор
11:31, Сьогодні
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Росіяни атакували Краматорськ і Слов’янськ: горіли будинки, ринок та підприємство, - ФОТО

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Росіяни атакували Краматорськ і Слов’янськ: горіли будинки, ринок та підприємство, - ФОТО

Російські війська завдали ударів по Краматорську та Слов’янську на Донеччині. Внаслідок атак виникли пожежі у житловому секторі, на ринку та території підприємства.

У Слов’янську внаслідок ударів безпілотниками загорілися нежитлова будівля та 20 торговельних павільйонів на місцевому ринку, повідомляє ДСНС України.

Росіяни атакували Краматорськ і Слов’янськ: горіли будинки, ринок та підприємство, - ФОТО, фото-1

Рятувальники ліквідували займання на площі 520 квадратних метрів. Роботи проводили під загрозою повторних атак з боку російських військ.

Росіяни атакували Краматорськ і Слов’янськ: горіли будинки, ринок та підприємство, - ФОТО, фото-2

Ще один удар спричинив пожежу в ангарі на території місцевого підприємства. Вогонь поширився на площу 1200 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося локалізувати займання, однак через небезпеку повторного обстрілу роботи довелося призупинити.

Росіяни атакували Краматорськ і Слов’янськ: горіли будинки, ринок та підприємство, - ФОТО, фото-3
Росіяни атакували Краматорськ і Слов’янськ: горіли будинки, ринок та підприємство, - ФОТО, фото-4

У Краматорську після російської атаки по приватному сектору загорілися житловий будинок та прибудова. Пожежу вдалося локалізувати, проте її остаточну ліквідацію також тимчасово зупинили через загрозу повторного удару.

Росіяни атакували Краматорськ і Слов’янськ: горіли будинки, ринок та підприємство, - ФОТО, фото-5

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Рятувальні служби продовжують працювати після стабілізації безпекової ситуації.

Росіяни атакували Краматорськ і Слов’янськ: горіли будинки, ринок та підприємство, - ФОТО, фото-6



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ #Словʼянськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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