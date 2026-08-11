Ситуація на фронті на ранок 11 серпня: протягом доби відбулося 212 бойових зіткнень

Розпочалася 1630 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 631 дрон-камікадзе та здійснили 3240 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Бачівськ, Сопич, Уланове, Отруби, Яструбщина, Середина-Буда та Чуйківка Сумської області, а також Хрінівка Чернігівської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Суми, Суходіл, Лужки та Товстодубове Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Водночас агресор завдав авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 62 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у напрямку Волохівки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Новоплатонівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти десять разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Новоселівки та Карпівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 15 штурмових дій у районах Закітного та Кривої Луки, а також у напрямках Дронівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районі Часового Яру та у напрямку Юрківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 26 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Новоселівки, Торського та Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Новоолександрівки, Котлиного та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Світлого, Василівки, Удачного, Новомиколаївки, Молодецького та Новоплатонівки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки у напрямках населених пунктів Калинівське, Данилівка, Єгорівка та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти вісім разів атакували. Ворог намагався просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Воздвижівки, Рівного та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили сім спроб противника просунутися вперед у напрямках Новоселівки, Зарічного, Новояковлівки, Новоданилівки та Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також знешкоджено чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, дев'ять наземних робототехнічних комплексів, 1578 безпілотних літальних апаратів, 307 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.