На Донеччині за добу окупанти 34 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще девʼятеро поранено

За 10 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Біленькому та Дружківці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 498 людей, у тому числі 47 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади зруйновано 9 приватних будинків, пошкоджено 11. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 3 приватні будинки, 2 автомобілі, тролейбус та інфраструктуру. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено господарчу споруду та автівку; у Біленькому 1 людина загинула і 2 поранені; у Малотаранівці 1 людина поранена. У Новополтавці Олександрівської громади пошкоджено 2 приватні будинки. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені.







