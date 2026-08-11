Наводив російські удари на Сили оборони у Краматорську: затримали адміністратора Telegram-каналу

У Краматорську Донецької області правоохоронці затримали 53-річного чоловіка, якого підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, він передавав російському військовослужбовцю координати розташування українських військових та техніки, а також іншу інформацію, яку могли використовувати для завдання ударів. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний — безробітний мешканець Краматорська, який жив за рахунок матері та адміністрував проросійський Telegram-канал. У квітні 2026 року через свою діяльність він потрапив у поле зору військовослужбовця ЗС РФ, який зв’язався з ним у месенджері.

Чоловік погодився співпрацювати з росіянами, однак, як зазначають правоохоронці, від грошової винагороди відмовився.Упродовж трьох місяців він надсилав куратору текстові повідомлення та скриншоти Google Maps із позначеннями місць дислокації особового складу й військової техніки Сил оборони у Краматорську.

Також підозрюваний передавав інформацію про розташування вогневих позицій, зокрема реактивних систем залпового вогню, та повідомляв про рух безпілотників над містом. За даними прокуратури, під час листування російський куратор повідомив чоловіку, що завдяки переданим ним координатам окупанти здійснили атаку.

Протиправну діяльність підозрюваного припинили правоохоронці. У серпні 2026 року йому повідомили про підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.