Демографічна заміна та порожні обіцянки: як Росія зачищає окуповану Донеччину і заселяє її своїми громадянами

Російська окупаційна адміністрація продовжує маніпулювати цифрами та вдаватися до пропагандистських заяв, намагаючись створити ілюзію «турботи» про мешканців захоплених територій, зокрема у так званій "ДНР".

Водночас за гучними обіцянками про забезпечення світлом та водою ховається планомірна політика Кремля: витіснення місцевого українського населення та колонізація регіону вихідцями з РФ.

9 тисяч заручників окупації: завуальоване визнання гуманітарної катастрофи

Нещодавно так званий «віцепрем’єр» окупаційної адміністрації Донеччини Ілля Ємельянов заявив російським провладним медіа, що на територіях області, захоплених російськими військами протягом 2025–2026 років, нібито проживають близько 9 тисяч людей, серед яких орієнтовно 170 дітей.

«За нашими даними, зараз там проживають майже 9 тисяч людей, близько 170 із яких — діти», — заявив Ємельянов.

Попри звичний для окупантів пафос про «захист та надання допомоги», Ємельянов був змушений фактично визнати масштабну критичну ситуацію з базовими умовами життя — відсутністю стабільного водо-, електро- та теплопостачання у зруйнованих населених пунктах.

«Нашою метою є забезпечити захист людей на цих територіях, надавши їм доступ до води, світла, тепла та можливість отримувати необхідну допомогу», — сказав він.

Незалежно перевірити озвучені окупаційною владою цифри наразі неможливо. Проте сам факт того, що на величезних територіях залишаються лічені тисячі цивільних, свідчить про повне знелюднення та випалену землю, яку залишає по собі російська армія.

Заміщення населення: вивезення місцевих та пільги для росіян

Поки місцеве населення опинилося на межі виживання без світла та води, Кремль проводить системну демографічну політику заміщення. З одного боку, українців свідомо змушують залишати рідні домівки або депортують під виглядом «евакуації» до віддалених регіонів Росії. З іншого — на окуповану Донеччину активними темпами заманюють громадян РФ.

Зараз окупанти, щоб заохотити фахівців із Росії переїжджати на захоплені території, розгортають різноманітні пільгові та «державні» програми.

Наприклад, службове житло з правом приватизації. Так званий «міністр спорту і туризму ДНР» Максим Швець відкрито заявив про плани роздавати майно гастролерам із РФ. За його словами, тренерам та спеціалістам, які погодяться працювати в регіоні, надаватимуть житло із можливістю подальшого оформлення у приватну власність.

Крім того, окупаційна влада обіцяє підвищені виплати та пільги: для російських фахівців створюються особливі фінансові умови, які суттєво перевищують можливості місцевих жителів, що залишилися в окупації.

До речі, особливий цинізм проявляється і у сфері нерухомості. Російський бізнес масово заходить на окуповані землі, розглядаючи знищені міста як прибутковий ринок. Генеральна директорка російської фірми «Бізнес — Нерухомість» Ольга Іванова прямо зазначила, що першочергово для забудови розглядаються території навколо Донецька та Маріуполя. Головним магішом для росіян є близькість до Азовського моря та програма «пільгової іпотеки в ДНР», за якою мешканці російської Півночі активно скуповують майно на захопленій узбережжі.

Міжнародний тиск: вимога ЄС та України повернути депортованих

Світова спільнота чітко кваліфікує дії агресора як грубе порушення міжнародного права. Нагадаємо, що приблизномісяць тому Україна та Європейський Союз виступили зі спільною заявою, оприлюдненою у Брюсселі пресслужбою Ради ЄС від імені Високого представника Каї Каллас.

У документі міститься жорстока вимога до Росії та Білорусі: негайно, безпечно та бездумно повернути в Україну всіх свавільно затриманих, примусово переміщених та незаконно депортованих цивільних громадян, включаючи дітей.

ЄС та Україна рішуче засудили систематичну відмову РФ надавати інформацію про долю та місцезнаходження утримуваних українців, закликавши світову спільноту посилити скоординований тиск на Кремль задля виконання ним міжнародних гуманітарних зобов'язань.

Це воєнний злочин

Весь цивілізований світ розуміє, що заяви окупантів про «турботу» чи «надання послуг» 9 тисячам мешканців на новоокупованих територіях — це лише ширма.

Реальна мета РФ полягає у зміні демографічної картини захопленої Донеччини. Росія витісняє та вивозить українців, а замість них заселяє регіон власними громадянами, стимулюючи їх пільговою іпотекою та загарбаним майном. Це черговий воєнний злочин, зупинити який вимагає весь цивілізований світ.

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