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В окупованій Макіївці на пожежі у приватному будинку загинули троє людей, - ФОТО
У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули троє людей — двоє чоловіків і жінка.
Про це повідомили місцеві окупаційні ресурси.
Пожежа сталася вдень у селищі Нижня Кринка. Під час ліквідації займання вогнеборці виявили тіла трьох загиблих.
Вогонь знищив покрівлю та перекриття будинку, а також речі й меблі. Причину виникнення пожежі мають встановити дознавачі.
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