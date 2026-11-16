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  • В окупованій Макіївці на пожежі у приватному будинку загинули троє людей, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:53, Сьогодні
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В окупованій Макіївці на пожежі у приватному будинку загинули троє людей, - ФОТО

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В окупованій Макіївці на пожежі у приватному будинку загинули троє людей, - ФОТО

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули троє людей — двоє чоловіків і жінка.

Про це повідомили місцеві окупаційні ресурси.

Пожежа сталася вдень у селищі Нижня Кринка. Під час ліквідації займання вогнеборці виявили тіла трьох загиблих.

Вогонь знищив покрівлю та перекриття будинку, а також речі й меблі. Причину виникнення пожежі мають встановити дознавачі.

В окупованій Макіївці на пожежі у приватному будинку загинули троє людей, - ФОТО, фото-1
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#Макіївка #пожежа #загиблі
Ольга Романова
редактор
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