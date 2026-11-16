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  • В окупованому Донецьку через знеструмлення насосних станцій більшість жителів залишилася без води
Ольга Романова
редактор
15:26, Сьогодні
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В окупованому Донецьку через знеструмлення насосних станцій більшість жителів залишилася без води

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В окупованому Донецьку через знеструмлення насосних станцій більшість жителів залишилася без води

У тимчасово окупованому Донецьку через перебої з електропостачанням аварійно зупинили частину насосних станцій.

Через це вода не дійшла до більшості споживачів, а перенести графік її подачі наразі неможливо. Про це повідомили на підприємстві «Вода Донбасу».

Як пояснили в установі, спочатку через різкі стрибки напруги, а згодом через повне відключення електроенергії частина насосних станцій припинила роботу. Воду подавали в мережі самопливом, однак до більшості абонентів вона не дійшла.

«Через відсутність електрики не вдалося перекачати необхідний обсяг води в резервуари, а частина об'єктів водопостачання досі залишається знеструмленою. У зв'язку з цим перенести графік подачі води не вийде», — зазначили на підприємстві.

За інформацією «Води Донбасу», наступна подача води за графіком другого дня запланована на післязавтра. Йдеться про Київський, Куйбишевський, Ворошиловський, Калінінський, частково Петровський, Пролетарський і Будьоннівський райони Донецька.

Водночас на сьогодні запланована подача води до Кіровського району, однак частина об'єктів, які мають забезпечувати водопостачання, також залишається знеструмленою.

У підприємстві запевнили, що після відновлення електропостачання фахівці запустять насосне обладнання. Об'єкти, які наразі працюють, уже наповнюють резервуари для подальшої подачі води мешканцям.

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#Донецьк #вода #графіки
Ольга Романова
редактор
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