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  • Ізакі Сілва залишиться у «Шахтарі» до 2031 року: клуб підписав нову угоду з бразильцем.
Ольга Романова
редактор
12:47, Вчора
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Ізакі Сілва залишиться у «Шахтарі» до 2031 року: клуб підписав нову угоду з бразильцем.

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Ізакі Сілва залишиться у «Шахтарі» до 2031 року: клуб підписав нову угоду з бразильцем.

Донецький «Шахтар» продовжив контракт із 19-річним бразильським півзахисником Ізакі Сілвою.

Нова угода розрахована до 31 серпня 2031 року. Про продовження контракту клуб повідомив на офіційному сайті.

«Шахтар» і Ізакі Сілва підписали нову угоду, за якою бразильський центрхав залишатиметься гравцем донецької команди до кінця серпня 2031 року.

Ізакі Сілва залишиться у «Шахтарі» до 2031 року: клуб підписав нову угоду з бразильцем., фото-1

19-річний футболіст виступає за «Шахтар» із серпня 2025 року. За цей час він провів у складі команди 39 матчів, у яких забив сім голів та віддав сім результативних передач.

Разом із «Шахтарем» Сілва став чемпіоном України у 2026 році. Навесні цього року бразилець також дебютував за молодіжну збірну Бразилії U20. На його рахунку три матчі та один забитий м’яч.



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#Шахтар #Ізакі
Ольга Романова
редактор
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