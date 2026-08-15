12:47, Вчора
Надійне джерело
Ізакі Сілва залишиться у «Шахтарі» до 2031 року: клуб підписав нову угоду з бразильцем.
Донецький «Шахтар» продовжив контракт із 19-річним бразильським півзахисником Ізакі Сілвою.
Нова угода розрахована до 31 серпня 2031 року. Про продовження контракту клуб повідомив на офіційному сайті.
«Шахтар» і Ізакі Сілва підписали нову угоду, за якою бразильський центрхав залишатиметься гравцем донецької команди до кінця серпня 2031 року.
19-річний футболіст виступає за «Шахтар» із серпня 2025 року. За цей час він провів у складі команди 39 матчів, у яких забив сім голів та віддав сім результативних передач.
Разом із «Шахтарем» Сілва став чемпіоном України у 2026 році. Навесні цього року бразилець також дебютував за молодіжну збірну Бразилії U20. На його рахунку три матчі та один забитий м’яч.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
У Донецьку чоловік відкрив стрілянину по медиках із автомата: у будинку знайшли арсенал зброї, - ВІДЕО
Оголошення
10:40, 5 серпня
4
10:35, 5 серпня
10
10:08, 12 серпня