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  • На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: одну людину поранено
Ольга Романова
редактор
10:28, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: одну людину поранено

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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: одну людину поранено

За 14 серпня росіяни поранили 1 жителя Донеччини. Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 671 людину, у тому числі 114 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 4 приватні будинки; у Донецькому 2 приватні будинки зруйновано і 2 пошкоджено. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки і 17 торгових павільйонів. Встановлено остаточні наслідки обстрілу Краматорська 13 серпня: 1 загиблий, 22 поранених; пошкоджено 35 багатоповерхівок, 68 приватних будинків, крамницю, склади, гаражі і 25 автівок.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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