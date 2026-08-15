Розпоряджалися ресурсами громад та імітували «розвиток»: п’ятьом псевдопосадовцям «днр» оголосили підозру

На Донеччині п’ятьом представникам окупаційної влади так званої «днр» заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

За даними слідства, вони добровільно погодилися працювати в незаконно створених органах влади на захоплених Росією територіях. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Йдеться про мешканців Жданівки, Донецька, Чистякового та Шахтарська. За даними правоохоронців, вони добровільно увійшли до складу окупаційних адміністрацій захоплених населених пунктів.

Один із підозрюваних до окупації був головою Жданівської міської ради та понад 13 років працював на посаді. Після захоплення міста він, за даними слідства, погодився стати «депутатом», а згодом — «заместителем председателя шахтерского муниципального совета днр».

Ще троє чоловіків та жінка обійняли псевдопосади в окупаційних органах влади, зокрема:

«врио главы муниципального образования городской округ торез»;

«заместителя председателя администрации городского округа снежное»;

«заместителя председателя администрации шахтерского муниципального округа»;

«заместителя председателя администрации городского округа донецк».

За даними прокуратури, фейкові посадовці беруть участь у засіданнях незаконно створених органів окупаційної влади. Під контролем російських кураторів вони розпоряджаються матеріальними ресурсами територіальних громад та створюють видимість роботи у сфері соціально-економічного розвитку.

«У своїй діяльності підозрювані посилаються на законодавство рф та нікчемні нормативно-правові акти "днр", фактично сприяючи функціонуванню окупаційної адміністрації», — повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Досудові розслідування здійснюють співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Усі підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території, тому про підозру їм повідомили заочно.