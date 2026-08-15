Три атаки за добу: у Краматорську рятувальники гасили пожежі після ударів РФ, - ФОТО

У Краматорську Донецької області рятувальники ліквідували наслідки трьох російських атак.

Внаслідок обстрілів та ударів FPV-дронами виникли пожежі у приватному будинку та автомобілях. Як повідомили у ДСНС, напередодні внаслідок російського обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Вогнеборці, які прибули на місце, ліквідували пожежу на площі 104 квадратні метри.

Того ж дня російські військові атакували місто FPV-дроном. Внаслідок удару були пошкоджені два вантажні автомобілі, один із яких загорівся. Рятувальники ліквідували займання на площі 10 квадратних метрів.

«На щастя, внаслідок зазначених атак постраждалих немає», — повідомили у ДСНС.

Сьогодні вранці російські окупанти знову атакували Краматорськ. Цього разу під удар потрапив припаркований автомобіль, який загорівся. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу на площі 6 квадратних метрів.





