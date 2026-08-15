Тримав цивільних серед щурів і без питної води: екскерівнику Донецького СІЗО оголосили підозру

Колишньому керівнику незаконно створеної установи виконання покарань на тимчасово окупованій території Донецької області заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

За даними слідства, він утримував незаконно ув’язнених у нелюдських умовах — без питної води, належного харчування та гігієни. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За матеріалами слідства, у грудні 2022 року чоловік, який раніше працював у Донецькому слідчому ізоляторі, очолив установу після її захоплення російськими окупантами. На цій посаді він, за версією слідства, забезпечував утримання незаконно ув’язнених цивільних у нелюдських умовах.

Правоохоронці встановили щонайменше п’ятьох потерпілих — трьох жінок і двох чоловіків віком від 19 до 67 років. Їх незаконно затримали у 2017–2022 роках через проукраїнську позицію та за сфабрикованими обвинуваченнями.

За даними прокуратури, людей утримували у камерах із постійним тьмяним штучним освітленням, яке забороняли вимикати. Через відсутність вентиляції там були сирість, конденсат і пліснява. Крім того, у камерах водилися клопи, таргани, воші та щури.

Потерпілих годували їжею, непридатною або малопридатною для споживання. Через постійне недоїдання вони втрачали вагу, хворіли та виснажувалися. Деякі з них схудли майже на 20 кілограмів.

«Цивільних фактично позбавляли доступу до питної води. Замість неї їм подавали технічну воду лише раз на три доби та всього на кілька годин», — повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, через це люди не лише постійно потерпали від спраги, а й не могли дотримуватися елементарних правил особистої гігієни. Крім того, цивільних утримували у спільних камерах із людьми, які мали сифіліс, ВІЛ/СНІД та інші інфекційні захворювання. Після звільнення в одного з потерпілих діагностували гепатит С. В інших виникли проблеми із зором, зубами, волоссям та серцево-судинною системою. Також потерпілі тривалий час мали психологічні наслідки пережитого.

Екскерівнику незаконної установи інкримінують ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють слідче управління та управління карного розшуку ГУНП у Донецькій області. Максимальне покарання за інкримінованою статтею — до 12 років позбавлення волі.





