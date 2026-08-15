Рус
  • Головна
  • Тримав цивільних серед щурів і без питної води: екскерівнику Донецького СІЗО оголосили підозру
Ольга Романова
редактор
10:57, Сьогодні
Надійне джерело

Тримав цивільних серед щурів і без питної води: екскерівнику Донецького СІЗО оголосили підозру

Читать на русском
Тримав цивільних серед щурів і без питної води: екскерівнику Донецького СІЗО оголосили підозру

Колишньому керівнику незаконно створеної установи виконання покарань на тимчасово окупованій території Донецької області заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

За даними слідства, він утримував незаконно ув’язнених у нелюдських умовах — без питної води, належного харчування та гігієни. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За матеріалами слідства, у грудні 2022 року чоловік, який раніше працював у Донецькому слідчому ізоляторі, очолив установу після її захоплення російськими окупантами. На цій посаді він, за версією слідства, забезпечував утримання незаконно ув’язнених цивільних у нелюдських умовах.

Правоохоронці встановили щонайменше п’ятьох потерпілих — трьох жінок і двох чоловіків віком від 19 до 67 років. Їх незаконно затримали у 2017–2022 роках через проукраїнську позицію та за сфабрикованими обвинуваченнями.

За даними прокуратури, людей утримували у камерах із постійним тьмяним штучним освітленням, яке забороняли вимикати. Через відсутність вентиляції там були сирість, конденсат і пліснява. Крім того, у камерах водилися клопи, таргани, воші та щури.

Потерпілих годували їжею, непридатною або малопридатною для споживання. Через постійне недоїдання вони втрачали вагу, хворіли та виснажувалися. Деякі з них схудли майже на 20 кілограмів.

«Цивільних фактично позбавляли доступу до питної води. Замість неї їм подавали технічну воду лише раз на три доби та всього на кілька годин», — повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, через це люди не лише постійно потерпали від спраги, а й не могли дотримуватися елементарних правил особистої гігієни.  Крім того, цивільних утримували у спільних камерах із людьми, які мали сифіліс, ВІЛ/СНІД та інші інфекційні захворювання. Після звільнення в одного з потерпілих діагностували гепатит С. В інших виникли проблеми із зором, зубами, волоссям та серцево-судинною системою. Також потерпілі тривалий час мали психологічні наслідки пережитого.

Екскерівнику незаконної установи інкримінують ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють слідче управління та управління карного розшуку ГУНП у Донецькій області. Максимальне покарання за інкримінованою статтею — до 12 років позбавлення волі.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #СІЗО #прокуратура #підозра
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту