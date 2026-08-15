Понад два місяці ґвалтував жінку в підвалі на Донеччині: російського військового засудили до 12 років

Російського військовослужбовця засудили до 12 років позбавлення волі за жорстоке поводження з цивільною жителькою Донеччини та сексуальне насильство.

Чоловік протягом понад двох місяців ґвалтував 57-річну жінку, утримуючи її у підвалі приватного будинку. Росіянина визнали винним у вчиненні воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Як встановив суд, засуджений — 50-річний житель Свердловської області РФ — підписав контракт на участь у війні проти України під час перебування у колонії. Загалом він провів за ґратами 32 роки за вчинення грабежів та розбоїв.

Росіянин воював у складі «114-ї окремої мотострілецької бригади» 51-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

У вересні 2025 року він у складі малої піхотної групи проник до одного із сіл Покровського району Донецької області. Разом із двома іншими військовими вони вдерлися до підвалу приватного будинку, де від обстрілів переховувалися двоє цивільних. Під час чергової атаки місцевий житель загинув, а 57-річна жінка залишилася сам на сам із російськими військовими.

На початку жовтня засуджений, за даними слідства, вперше вчинив щодо неї сексуальне насильство. Він погрожував жінці вбивством у разі відмови та заявляв, що російське командування нібито віддало наказ убивати цивільних.

За даними прокуратури, чоловік ґвалтував потерпілу щоночі протягом двох місяців. У цей час у невеликому підвалі площею близько 6 квадратних метрів перебували також двоє інших російських військових.