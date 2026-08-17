У Донецьку після атаки БпЛА повністю згорів ТЦ «Галактика», - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку після атаки безпілотника сталася масштабна пожежа в торгівельному центрі «Галактика» поблизу залізничного вокзалу.

Як повідомили в окупаційному «МНС», займання розпочалося 15 серпня о 22:32 після атаки БпЛА. Вогонь охопив усі 14 тисяч квадратних метрів будівлі.

«Пожежа охопила всі 14 000 квадратних метрів будівлі», — повідомили в «МНС».

За заявами окупаційних служб, унаслідок пожежі ніхто не постраждав. До ліквідації займання залучили 116 співробітників «МНС» та 26 одиниць техніки.





