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У Донецьку після атаки БпЛА повністю згорів ТЦ «Галактика», - ФОТО
У тимчасово окупованому Донецьку після атаки безпілотника сталася масштабна пожежа в торгівельному центрі «Галактика» поблизу залізничного вокзалу.
Як повідомили в окупаційному «МНС», займання розпочалося 15 серпня о 22:32 після атаки БпЛА. Вогонь охопив усі 14 тисяч квадратних метрів будівлі.
«Пожежа охопила всі 14 000 квадратних метрів будівлі», — повідомили в «МНС».
За заявами окупаційних служб, унаслідок пожежі ніхто не постраждав. До ліквідації займання залучили 116 співробітників «МНС» та 26 одиниць техніки.
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