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Ольга Романова
редактор
11:56, Сьогодні
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У Донецьку після атаки БпЛА повністю згорів ТЦ «Галактика», - ФОТО

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У Донецьку після атаки БпЛА повністю згорів ТЦ «Галактика», - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку після атаки безпілотника сталася масштабна пожежа в торгівельному центрі «Галактика» поблизу залізничного вокзалу.

Як повідомили в окупаційному «МНС», займання розпочалося 15 серпня о 22:32 після атаки БпЛА. Вогонь охопив усі 14 тисяч квадратних метрів будівлі.

У Донецьку після атаки БпЛА повністю згорів ТЦ «Галактика», - ФОТО, фото-1

«Пожежа охопила всі 14 000 квадратних метрів будівлі», — повідомили в «МНС».

У Донецьку після атаки БпЛА повністю згорів ТЦ «Галактика», - ФОТО, фото-2

За заявами окупаційних служб, унаслідок пожежі ніхто не постраждав. До ліквідації займання залучили 116 співробітників «МНС» та 26 одиниць техніки.



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#Донецьк #пожежа #ТЦГалактика
Ольга Романова
редактор
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