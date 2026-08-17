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За добу захисники України знищили 1440 російських окупантів
Упродовж минулої доби ворог втратив 1440 солдатів.
Знищено 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 93 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО та 16 НРК. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.26 склали:
- особового складу – близько 1 468 760 (+1 440) осіб
- танків – 12 272 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 25 155 (+4) од.
- артилерійських систем – 48 100 (+93) од.
- РСЗВ – 2 037 (+3) од.
- засоби ППО – 1 572 (+2) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 273 (+16) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 465 497 (+2 093) од.
- крилаті ракети – 5 010 (+3) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 135 448 (+597) од.
- спеціальна техніка – 4 540 (+5) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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