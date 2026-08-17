Окупанти обстріляли ринок у Слов’янську: горіли 54 торговельні павільйони, - ФОТО

Вночі у Слов’янську російський дрон влучив у територію місцевого ринку. Там виникла масштабна пожежа — загорілися 54 торгівельні павільйони.

Рятувальники локалізували займання на площі 2 тисячі квадратних метрів. Через загрозу повторного обстрілу роботи на певний час призупиняли.

«У Слов’янську внаслідок влучання російського дрона виникла пожежа на території місцевого ринку — загорілися 54 торговельні павільйони. Надзвичайники локалізували пожежу на площі 2 000 кв. м, через загрозу повторного обстрілу призупиняли роботи», — повідомили рятувальники.

Крім того, у Слов’янську внаслідок обстрілу загорілися двоповерховий приватний будинок та легковий автомобіль.