Рус
  • Головна
  • Окупанти обстріляли ринок у Слов’янську: горіли 54 торговельні павільйони, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:48, Сьогодні
Надійне джерело

Окупанти обстріляли ринок у Слов’янську: горіли 54 торговельні павільйони, - ФОТО

Читать на русском
Окупанти обстріляли ринок у Слов’янську: горіли 54 торговельні павільйони, - ФОТО

Вночі у Слов’янську російський дрон влучив у територію місцевого ринку. Там виникла масштабна пожежа — загорілися 54 торгівельні павільйони.

Рятувальники локалізували займання на площі 2 тисячі квадратних метрів. Через загрозу повторного обстрілу роботи на певний час призупиняли.

«У Слов’янську внаслідок влучання російського дрона виникла пожежа на території місцевого ринку — загорілися 54 торговельні павільйони. Надзвичайники локалізували пожежу на площі 2 000 кв. м, через загрозу повторного обстрілу призупиняли роботи», — повідомили рятувальники.

Крім того, у Слов’янську внаслідок обстрілу загорілися двоповерховий приватний будинок та легковий автомобіль.

Окупанти обстріляли ринок у Слов’янську: горіли 54 торговельні павільйони, - ФОТО, фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Словʼянськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту