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Окупанти обстріляли ринок у Слов’янську: горіли 54 торговельні павільйони, - ФОТО
Вночі у Слов’янську російський дрон влучив у територію місцевого ринку. Там виникла масштабна пожежа — загорілися 54 торгівельні павільйони.
Рятувальники локалізували займання на площі 2 тисячі квадратних метрів. Через загрозу повторного обстрілу роботи на певний час призупиняли.
«У Слов’янську внаслідок влучання російського дрона виникла пожежа на території місцевого ринку — загорілися 54 торговельні павільйони. Надзвичайники локалізували пожежу на площі 2 000 кв. м, через загрозу повторного обстрілу призупиняли роботи», — повідомили рятувальники.
Крім того, у Слов’янську внаслідок обстрілу загорілися двоповерховий приватний будинок та легковий автомобіль.
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