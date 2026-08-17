На Донеччині за добу окупанти 27 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 18 поранено

За 16 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 18 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 504 людини, у тому числі 63 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївці поранено 2 людини; у Райгородку поранено 2 людини, зруйновано приватний будинок; у Донецькому пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську пошкоджено 19 приватних будинків і 5 автомобілів. У Краматорську 2 людини загинули і 11 поранені, пошкоджено відділення пошти. У Староварварівці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено приватний будинок, трактор і 2 автівки; в Очеретиному пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено автомобіль.







