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Ольга Романова
редактор
11:26, Сьогодні
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«Пекло-2»: «Азов» провів другу операцію проти паливної логістики росіян на Донеччині, - ВІДЕО

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«Пекло-2»: «Азов» провів другу операцію проти паливної логістики росіян на Донеччині, - ВІДЕО

Військовослужбовці 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» провели другу операцію з ураження об’єктів паливної інфраструктури та транспорту російських військ на Донеччині.

Операція отримала назву «Пекло-2» та стала продовженням попередніх ударів по логістичних шляхах і складах забезпечення російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі з’єднання.

За інформацією «Азову», у результаті операції були повністю знищені об’єкти, які використовувалися для зберігання та постачання пального російським військам.

У «Азові» окремо наголосили, що під час виконання бойових завдань не атакують цивільні автозаправні станції та мирне населення.

«На відміну від ворога, 1-й корпус НГУ "Азов" не завдає ураження цивільним АЗС і не атакує мирне населення. Але інфраструктура окупаційних військ буде знищена без жалю», — заявили у з’єднанні.



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#Донеччина #Азов #Пекло-2 #ТОТ #окупанти #логістика
Ольга Романова
редактор
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