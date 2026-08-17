«Пекло-2»: «Азов» провів другу операцію проти паливної логістики росіян на Донеччині, - ВІДЕО
Військовослужбовці 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» провели другу операцію з ураження об’єктів паливної інфраструктури та транспорту російських військ на Донеччині.
Операція отримала назву «Пекло-2» та стала продовженням попередніх ударів по логістичних шляхах і складах забезпечення російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі з’єднання.
За інформацією «Азову», у результаті операції були повністю знищені об’єкти, які використовувалися для зберігання та постачання пального російським військам.
У «Азові» окремо наголосили, що під час виконання бойових завдань не атакують цивільні автозаправні станції та мирне населення.
«На відміну від ворога, 1-й корпус НГУ "Азов" не завдає ураження цивільним АЗС і не атакує мирне населення. Але інфраструктура окупаційних військ буде знищена без жалю», — заявили у з’єднанні.