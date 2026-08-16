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Ольга Романова
редактор
21:21, Сьогодні
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Удар по «Новій пошті» в Краматорську: загинув 19-річний чоловік, семеро людей постраждали

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Удар по «Новій пошті» в Краматорську: загинув 19-річний чоловік, семеро людей постраждали

Удень 16 серпня російські війська атакували Краматорськ Донецької області безпілотником «Герань-2».

Внаслідок удару по цивільному підприємству загинув 19-річний працівник, ще семеро людей отримали поранення. За даними Донецької обласної прокуратури, атака сталася о 15:57. Російський безпілотник влучив у приміщення «Нової пошти» в центральній частині міста.

«Росіяни знову вдарили по місцю, куди люди приходять у своїх звичайних справах. Саме так ворог намагається перетворити будь-яку буденну хвилину на смертельну небезпеку», — повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Унаслідок вибуху загинув 19-річний працівник підприємства. Ще семеро цивільних віком від 23 до 42 років дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Серед травм — мінно-вибухові поранення, осколкові ушкодження та контузії.

Будівля відділення зазнала пошкоджень. На місці працюють усі відповідальні служби, постраждалим надають медичну допомогу.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.



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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #загиблий
Ольга Романова
редактор
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