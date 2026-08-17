Бійці ССО звільнили Андріївку-Клевцове на Донеччині та взяли в полон 30 російських окупантів, - ВІДЕО

Сили спеціальних операцій ЗСУ провели операцію зі звільнення населеного пункту Андріївка-Клевцове (колишня назва Іскра) на Олександрівському напрямку Донецької області.

У результаті бойової операції 30 російських військовослужбовців здалися в полон. Як повідомили у ССО, російські війська тривалий час намагалися захопити населений пункт невеликими групами. Окупанти поступово проникали на його територію та займали позиції.

Оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту. Під час наземної фази спецпризначенці просувалися територією, витісняли російських військових із позицій та відновлювали контроль над населеним пунктом.

«30 військовослужбовців рф були змушені здатися в полон. Тих, хто продовжив чинити опір, було знищено. Андріївка-Клевцове знову під контролем України», — повідомили у Силах спеціальних операцій.

Після звільнення населеного пункту українські спецпризначенці провели місцевий обряд «Гоніння гадюк». Це традиційний чоловічий обряд, який внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Його мета — символічно очистити оселю від злих духів, лиха та всіляких напастей, які в народі називають «гадюками». Цього разу, зазначили у ССО, обряд провели після звільнення території від російських військових.

Андріївка-Клевцове — село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області. За даними перепису 2001 року населення села становило 777 осіб