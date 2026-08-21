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За добу захисники України знищили 1390 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1390 солдатів. Знищено 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 12 НРК, 551 автомобільну техніку та автоцистерни і 8 штук спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.26 склали: особового складу – близько 1 474 030 (+1 390) осіб

танків – 12 286 (+3) од.

бойових броньованих машин – 25 170 (+5) од.

артилерійських систем – 48 318 (+57) од.

РСЗВ – 2 052 (+2) од.

засоби ППО – 1 581 (+4) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 333 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 472 849 (+1 980) од.

крилаті ракети – 5 049 (+39) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 137 369 (+551) од.

спеціальна техніка – 4 559 (+8) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор