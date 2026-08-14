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Ольга Романова
редактор
10:27, Сьогодні
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Окупанти скинули 8 авіабомб на Краматорськ: одна людина загинула та 17 поранено, - ФОТО

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Окупанти скинули 8 авіабомб на Краматорськ: одна людина загинула та 17 поранено, - ФОТО

Щонайменше одна людина загинула, ще 17 отримали поранення внаслідок вечірніх атак російських військ 13 серпня по Краматорській громаді на Донеччині.

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, у період із 20:30 до 20:56 російська армія здійснила вісім ударів по Краматорську та селищу Біленьке. Попередньо, ворог застосував авіаційні бомби.

«Росія знову перетворила звичайний вечір у місті на смертельну небезпеку. Це не випадковість і не помилка — так ворог воює проти наших людей», — наголосив Вадим Філашкін.

За його словами, у Краматорську влучання зафіксували у житловій забудові. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформацію щодо інших руйнувань наразі уточнюють.

На місцях обстрілів працюють усі відповідальні служби. Рятувальники та представники місцевої влади надають допомогу постраждалим і встановлюють остаточні наслідки атак.

Очільник Донецької ОВА закликав жителів області евакуюватися до безпечніших регіонів України.

«Закликаю всіх жителів Донеччини: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!» — зазначив Філашкін.

Для евакуації можна звернутися за телефонами:
0-800-500-121, +380730500121.

Для евакуації тяжкохворих та людей з інвалідністю:
0800332614.

13 серпня у період з 20:30 до 20:56 армія рф здійснила масовану авіаційну атаку на Краматорськ з використанням 8 «ФАБ-250» з УМПК. Влучання відбулись у житловій забудові, зокрема, по багатоквартирних будинках, повідомляє Доннецька обласна прокуратура.

Окупанти скинули 8 авіабомб на Краматорськ: одна людина загинула та 17 поранено, - ФОТО, фото-1



Станом на ранок відомо про одну загиблу людину та 17 поранених – це 7 чоловіків та 10 жінок віком від 47 до 85 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкову травми, осколкові поранення, різані рани голови, рук і ніг, садна та забої. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Окупанти скинули 8 авіабомб на Краматорськ: одна людина загинула та 17 поранено, - ФОТО, фото-2



Остаточні наслідки влучань встановлюються. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Окупанти скинули 8 авіабомб на Краматорськ: одна людина загинула та 17 поранено, - ФОТО, фото-3
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
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