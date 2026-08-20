Росія скинула дев’ять авіабомб на Краматорськ: щонайменше 11 поранених, пошкоджені 22 багатоповерхівки, - ФОТО

Російські війська 20 серпня завдали масованого авіаудару по Краматорську на Донеччині. За попередніми даними, окупанти скинули на місто дев’ять авіабомб ФАБ-250 з універсальними модулями планерування і корекції.

Атака тривала з 10:50 до 11:16. Станом на цей час відомо щонайменше про 11 поранених цивільних, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

У чотирьох чоловіків та чотирьох жінок медики діагностували мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, контузії та різані рани. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

На місцях влучань тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники гасять пожежу, а комунальні служби прибирають уламки та ліквідовують наслідки ударів.

За словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, внаслідок атаки пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, торговельні об’єкти, бібліотеку та об’єкти критичної інфраструктури.

«Інформацію щодо частини місць влучань і остаточних наслідків ще уточнюємо», — повідомив Вадим Філашкін.

На одному з уражених об’єктів рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу. Остаточні наслідки російського авіаудару встановлюються.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.











