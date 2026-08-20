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  • Росія скинула дев’ять авіабомб на Краматорськ: щонайменше 11 поранених, пошкоджені 22 багатоповерхівки, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
17:19, Сьогодні
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Росія скинула дев’ять авіабомб на Краматорськ: щонайменше 11 поранених, пошкоджені 22 багатоповерхівки, - ФОТО

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Росія скинула дев’ять авіабомб на Краматорськ: щонайменше 11 поранених, пошкоджені 22 багатоповерхівки, - ФОТО

Російські війська 20 серпня завдали масованого авіаудару по Краматорську на Донеччині. За попередніми даними, окупанти скинули на місто дев’ять авіабомб ФАБ-250 з універсальними модулями планерування і корекції.

Атака тривала з 10:50 до 11:16. Станом на цей час відомо щонайменше про 11 поранених цивільних, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Росія скинула дев’ять авіабомб на Краматорськ: щонайменше 11 поранених, пошкоджені 22 багатоповерхівки, - ФОТО, фото-1

У чотирьох чоловіків та чотирьох жінок медики діагностували мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, контузії та різані рани. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Росія скинула дев’ять авіабомб на Краматорськ: щонайменше 11 поранених, пошкоджені 22 багатоповерхівки, - ФОТО, фото-2

На місцях влучань тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники гасять пожежу, а комунальні служби прибирають уламки та ліквідовують наслідки ударів.

Росія скинула дев’ять авіабомб на Краматорськ: щонайменше 11 поранених, пошкоджені 22 багатоповерхівки, - ФОТО, фото-3

За словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, внаслідок атаки пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, торговельні об’єкти, бібліотеку та об’єкти критичної інфраструктури.

Росія скинула дев’ять авіабомб на Краматорськ: щонайменше 11 поранених, пошкоджені 22 багатоповерхівки, - ФОТО, фото-4
«Інформацію щодо частини місць влучань і остаточних наслідків ще уточнюємо», — повідомив Вадим Філашкін.
Росія скинула дев’ять авіабомб на Краматорськ: щонайменше 11 поранених, пошкоджені 22 багатоповерхівки, - ФОТО, фото-5

На одному з уражених об’єктів рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу. Остаточні наслідки російського авіаудару встановлюються.

Росія скинула дев’ять авіабомб на Краматорськ: щонайменше 11 поранених, пошкоджені 22 багатоповерхівки, - ФОТО, фото-6

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.





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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #постраждалі
Ольга Романова
редактор
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