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  • На Донеччині за добу окупанти 37 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 23 поранено
Ольга Романова
редактор
10:48, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 37 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 23 поранено

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На Донеччині за добу окупанти 37 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 23 поранено

За 13 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 23 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 624 людини, у тому числі 90 дітей, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін

Краматорський район. У Маяках Святогірської громади поранено людину. У Райгородку Миколаївської громади зруйновано 8 приватних будинків і 22 пошкоджено; у Донецькому пошкоджено 2 приватні будинки. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 5 приватних будинків, 2 господарчі споруди, ринок і авто. У Краматорську 1 людина загинула і 18 поранені, пошкоджено багатоповерхівку і автомобіль. У Дружківці поранено людину.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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