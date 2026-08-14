На Донеччині за добу окупанти 37 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 23 поранено

За 13 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 23 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 624 людини, у тому числі 90 дітей, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін

Краматорський район. У Маяках Святогірської громади поранено людину. У Райгородку Миколаївської громади зруйновано 8 приватних будинків і 22 пошкоджено; у Донецькому пошкоджено 2 приватні будинки. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 5 приватних будинків, 2 господарчі споруди, ринок і авто. У Краматорську 1 людина загинула і 18 поранені, пошкоджено багатоповерхівку і автомобіль. У Дружківці поранено людину.



