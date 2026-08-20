На Донеччині за добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 11 поранено

За 19 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 435 людей, у тому числі 48 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади 1 будинок зруйновано і 4 пошкоджено. У Слов'янську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 89 приватних будинків, автомобілі та інфраструктуру. У Михайлівці Олександрівської громади поранено 3 людини, пошкоджено автомобіль; у Староварварівці пошкоджено авто, у Мирній Долині — зерносховище, в Очеретиному — склад і торгове приміщення. У Самійлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці поранено 2 людини.







