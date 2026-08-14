Ситуація на фронті на ранок 14 серпня: протягом доби відбулося 222 бойових зіткнення

Розпочалася 1633-тя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 222 бойових зіткнення, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Учора противник завдав 76 авіаційних ударів, під час яких скинув 237 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 027 дронів-камікадзе та здійснили 3011 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Уланове, Винторівка, Яструбщина та Середина-Буда Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Велика Чернеччина та Товстодубове Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожих штурми. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 68 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 15 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у напрямках Хатнього та Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Загризового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти десять разів атакували в районі Зарічного, а також у напрямках Новоселівки, Шийківки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 17 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у напрямках населених пунктів Никифорівка та Юрківка.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 29 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Русиного Яру та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 атак. Ворог виявляв активність у районах Родинського та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Нового Донбасу, Ганнівки, Шевченка, Новогришиного, Василівки, Мирного, Удачного та Муравки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили сім атак у напрямках населених пунктів Калинівське, Вороне, Тернове та Березове.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 12 разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Данилівки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.