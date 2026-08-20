На Донеччині російський штурмовик розстріляв полоненого командира ЗСУ

Правоохоронці повідомили про підозру російському військовому, якого підозрюють у розстрілі українського військовополоненого на Покровському напрямку. За даними слідства, окупант за наказом свого керівника вбив пострілом у голову 34-річного командира одного з підрозділів Сил оборони.

Як встановили слідчі, з травня 2025 року штурмові підрозділи російської армії вели активні бойові дії на Покровському напрямку, намагаючись окупувати село Шахове, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

10 жовтня російська мала піхотна група проникла на околиці населеного пункту та взяла в полон двох військовослужбовців Сил оборони України. Серед них був 34-річний командир одного з підрозділів.

Після допиту, за даними слідства, російський штурмовик вивів українського військового до лісосмуги та за наказом свого командира здійснив постріл з автомата в потилицю полоненому. Іншого українського військовослужбовця окупанти також розстріляли.

«Після проведення допиту ворожий штурмовик вивів чоловіка до лісосмуги, де за наказом свого керівника вбив, здійснивши постріл з автомата у потилицю», — повідомили в обласній прокуратурі.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного. За їхніми даними, ним виявився 34-річний уродженець Красноярського краю Росії, стрілець 336-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Збройних сил РФ із позивним «Тай».

Під час бойових дій на цьому напрямку Сили оборони України взяли російського військового в полон. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури йому повідомили про підозру у жорстокому поводженні з ійськовополоненими, що спричинило загибель людини, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють особу ще одного виконавця злочину.











