Двоє поранених і пожежі: росіяни обстріляли приватний сектор Слов’янська, - ФОТО

Унаслідок російського обстрілу приватного сектору Слов’янська поранення дістали двоє людей. Через атаку в одному з житлових будинків виникла пожежа.

Рятувальники локалізували загоряння, однак були змушені тимчасово призупинити його ліквідацію через загрозу повторного обстрілу, повідомляє ДСНС Укроаїни.

Крім того, у Слов’янську надзвичайники ліквідували пожежі в ще одному приватному житловому будинку та легковому автомобілі. Також горіла суха трава на відкритій території.





