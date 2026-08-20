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Ольга Романова
редактор
10:53, Сьогодні
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Двоє поранених і пожежі: росіяни обстріляли приватний сектор Слов’янська, - ФОТО

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Двоє поранених і пожежі: росіяни обстріляли приватний сектор Слов’янська, - ФОТО

Унаслідок російського обстрілу приватного сектору Слов’янська поранення дістали двоє людей. Через атаку в одному з житлових будинків виникла пожежа.

Рятувальники локалізували загоряння, однак були змушені тимчасово призупинити його ліквідацію через загрозу повторного обстрілу, повідомляє ДСНС Укроаїни.

Двоє поранених і пожежі: росіяни обстріляли приватний сектор Слов’янська, - ФОТО, фото-1

Крім того, у Слов’янську надзвичайники ліквідували пожежі в ще одному приватному житловому будинку та легковому автомобілі. Також горіла суха трава на відкритій території.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянск #авто #пожежа
Ольга Романова
редактор
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