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За добу захисники України знищили 1400 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1400 солдатів. Знищено 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО та 17 НРК. Про це інформує Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.26 склали: особового складу – близько 1 482 150 (+1 400) осіб

танків – 12 304 (+4) од.

бойових броньованих машин – 25 237 (+7) од.

артилерійських систем – 48 694 (+53) од.

РСЗВ – 2 065 (+3) од.

засоби ППО – 1 590 (+2) од.

літаків – 440 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 404 (+17) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 483 367 (+1 762) од.

крилаті ракети – 5 052 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 140 248 (+494) од.

спеціальна техніка – 4 602 (+10) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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