СБУ застерігає: спецслужби рф посилено намагаються завербувати родичів українських військовополонених

СБУ фіксує активізацію спецслужб рф щодо спроб вербування українців, чиї родичі перебувають у полоні країни-агресора.

У більшості задокументованих випадків російські спецслужбісти або підконтрольні їм особи контактують із постраждалими сім’ями телефоном, через месенджери, відеозв’язок, інколи – у присутності самого полоненого, повідомляє прессцентр СБУ.

Часто родичів схиляють до передачі чутливої інформації, зокрема:

місць розташування військових об’єктів та підрозділів;

⁠маршрутів переміщення техніки та особового складу;

контактів та персональних даних інших військовослужбовців тощо.

Іноді ворог одразу ставить завдання із вчинення диверсій, терактів, замовних вбивств або залучає до інформаційно-психологічних кампаній, спрямованих на дискредитацію України. В обмін на виконання таких завдань рашисти обіцяють нібито лояльне ставлення до полоненого та включення його до «списків обміну». Хоча насправді співпраця з ворогом жодним чином на це не впливає.

У деяких випадках фігуранти вимагають у потерпілих гроші, безпідставно обіцяючи повернути людей із полону. СБУ наголошує: не погоджуйтесь на співпрацю з представниками країни-агресора або організаторами таких шахрайських схем.

У разі спроби вербування негайно повідомте про це Службу безпеки України. За можливості, зафіксуйте розмову чи листування.

Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ (Viber, WhatsApp, Telegram): +38 067 650-83-32; номери для зв'язку: (044) 321-11-21 та (098) 321-11-21

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