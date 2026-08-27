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  • СБУ застерігає: спецслужби рф посилено намагаються завербувати родичів українських військовополонених
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
16:31, Сьогодні
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СБУ застерігає: спецслужби рф посилено намагаються завербувати родичів українських військовополонених

СБУ застерігає: спецслужби рф посилено намагаються завербувати родичів українських військовополонених

СБУ фіксує активізацію спецслужб рф щодо спроб вербування українців, чиї родичі перебувають у полоні країни-агресора.

У більшості задокументованих випадків російські спецслужбісти або підконтрольні їм особи контактують із постраждалими сім’ями телефоном, через месенджери, відеозв’язок, інколи – у присутності самого полоненого, повідомляє прессцентр СБУ.

Часто родичів схиляють до передачі чутливої інформації, зокрема:

  • місць розташування військових об’єктів та підрозділів;

  • ⁠маршрутів переміщення техніки та особового складу;

  • контактів та персональних даних інших військовослужбовців тощо.

Іноді ворог одразу ставить завдання із вчинення диверсій, терактів, замовних вбивств або залучає до інформаційно-психологічних кампаній, спрямованих на дискредитацію України. В обмін на виконання таких завдань рашисти обіцяють нібито лояльне ставлення до полоненого та включення його до «списків обміну». Хоча насправді співпраця з ворогом жодним чином на це не впливає. 

У деяких випадках фігуранти вимагають у потерпілих гроші, безпідставно обіцяючи повернути людей із полону. СБУ наголошує: не погоджуйтесь на співпрацю з представниками країни-агресора або організаторами таких шахрайських схем.

У разі спроби вербування негайно повідомте про це Службу безпеки України. За можливості, зафіксуйте розмову чи листування.

  • Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ (Viber, WhatsApp, Telegram): +38 067 650-83-32; номери для зв'язку: (044) 321-11-21 та (098) 321-11-21

  • Чат-бот «Спали» ФСБешника» – t.me/spaly_fsb_bot

  • «Гаряча лінія» СБУ: 1516

  • Email: [email protected]; [email protected]





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#СБУ #РФ #полонені #вербування
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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