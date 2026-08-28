На Донеччині судитимуть трьох агентів рф, які збирали дані для ракетно-бомбових ударів

Донецька обласна прокуратура завершила досудове розслідування щодо трьох учасників агентурної мережі, які, за даними слідства, збирали для російських окупантів розвідувальну інформацію про Сили оборони та наслідки ворожих ударів по Донеччині.

Обвинувальні акти щодо чоловіків передали до суду. Їм інкримінують колабораційну діяльність, вчинену організованою групою осіб, повідомили у Донецькій обласні прокуратурі.

За даними слідства, у 2025 році військовослужбовець збройних сил рф завербував трьох мешканців Білозерського, Дружківки та села Іверське Краматорського району. Для виконання завдань агенти отримали мобільні телефони, а спілкування з куратором відбувалося через месенджер Telegram. Задля конспірації повідомлення після листування видаляли.

Слідство встановило, що чоловіки пересувалися визначеними маршрутами на автомобілях «Mercedes-Benz Vito», «Daewoo Sens» та «Жигулі». Вони фотографували й знімали на відео наслідки російських ракетно-бомбових ударів, а також збирали дані про розташування українських військових.

Особливий інтерес для ворога становили позиції сил протиповітряної оборони, військова техніка та місця дислокації підрозділів Сил оборони у Краматорську, Краматорському районі та на території Харківської області. «Отримані від агентів відомості куратор аналізував та передавав представнику російської розвідки», — повідомили обласній прокуратурі.

Наразі всі троє учасників агентурної мережі перебувають під вартою. Досудове розслідування здійснювали співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. У разі доведення вини обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 15 років та конфіскацією майна.