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На Донеччині за добу окупанти 12 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще троє поранено
За 27 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Малотаранівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.
Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1941 людину, у тому числі 44 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Слов'янську зруйновано 5 приватних будинків, пошкоджено двоповерхівку і 16 приватних будинків. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку і автомобіль; у Малотаранівці загинула людина. У Новодонецькому пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю.
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