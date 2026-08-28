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За добу захисники України знищили 1630 російських окупантів

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1630 солдатів. Знищено 3 танки, 55 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 16 НРК, 493 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 2 штуки спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.26 склали: особового складу – близько 1 483 780 (+1 630) осіб,

танків – 12 307 (+3) од.

бойових броньованих машин – 25 237 (+0) од.

артилерійських систем – 48 749 (+55) од.

РСЗВ – 2 067 (+2) од.

засоби ППО – 1 593 (+3) од.

літаків – 440 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 420 (+16) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 485 024 (+1 657) од.

крилаті ракети – 5 060 (+8) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 140 741 (+493) од.

спеціальна техніка – 4 604 (+2) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор