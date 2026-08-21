На Донеччині за добу окупанти 44 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 27 поранено

За 20 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Дружківці. Ще 27 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 44 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 680 людей, у тому числі 39 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Покровський район. У Білозерському пошкоджено 2 триповерхівки.



Краматорський район. У Маяках Святогірської ТГ поранено людину, пошкоджено приватний будинок. У Райгородку Миколаївської ТГ пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську поранено 7 людей, пошкоджено 35 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю, 2 крамниці і 4 авто. У Краматорську 1 людина загинула і 10 поранені, пошкоджено 24 багатоповерхівки, 12 приватних будинків, бібліотеку, адмінбудівлю і 19 автомобілів; у Біленькому і Красноторці поранено по 1 людині. В Іверському Новодонецької ТГ пошкоджено 4 приватні будинки, ще 1 — у Самійлівці. У Петрівці Першій Олександрівської ТГ поранено людину, пошкоджено 9 приватних будинків; у Мирній Долині пошкоджено сільгосппідприємство, в Очеретиному — склад і крамницю. У Дружківці 1 людина загинула і 6 поранені.







