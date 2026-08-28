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  • ЗСУ могли уразити російські командні пункти у Донецьку новітньою американською ракетою JDAM-LR: що про неї відомо
Ольга Романова
редактор
10:56, Сьогодні
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ЗСУ могли уразити російські командні пункти у Донецьку новітньою американською ракетою JDAM-LR: що про неї відомо

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ЗСУ могли уразити російські командні пункти у Донецьку новітньою американською ракетою JDAM-LR: що про неї відомо

Сили оборони могли атакувати командні пункти російських окупантів у тимчасово окупованому Донецьку новою американською крилатою ракетою JDAM-LR, що має дальність близько 550 км.

Про це свідчать опубліковані у Мережі уламки боєприпасів, пише Defense Express у четвер, 27 серпня.

За даними Defense Express, JDAM-LR має максимальну дальність застосування у понад 300 морських миль (555 км), чого більш ніж достатньо для удару по Донецьку.

Відомо, що JDAM-LR чіпляється до 500-фунтової (226,7 кг) авіабомби Mk-82. Такого бойового заряду достатньо, щоб знищити чотириповерхову заводську будівлю у Донецьку, сказано у матеріалі.

Наведення JDAM-LR здійснюється за допомогою інерційної системи та GPS. Запуск ракети відбувається з будь-якого літака, що здатний застосовувати звичайні JDAM. В Україні це можуть бути F-16, а також радянські МіГ-29 та Су-27, пишуть аналітики.

Наразі точно невідомо, чи використали ЗСУ для атаки на окупований Донецьк JDAM-LR, які США запустили у серійне виробництво лише нещодавно. Якщо це так, що Україна отримала лише невелику кількість таких ракет, ймовірно, для випробувань в умовах сучасної війни, припускає Defense Express.

26 серпня повідомлялося про масовану ракетну атаку на Донецьк. У Мережі писали про влучання та поранених російських окупантів.

OSINT-аналітики повідомляли, що в Донецьку ракети влучили у дворівневий підземний паркінг житлового комплексу, який, ймовірно, використовувався як командний пункт російського військового угруповання.



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#Донецьк #ЗСУ #ракети #JDAM-L #США
Ольга Романова
редактор
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