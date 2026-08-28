Ситуація на фронті на ранок 28 серпня: протягом доби відбулося 250 бойових зіткнень

Розпочалася 1647-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Вчора противник здійснив 86 авіаційних ударів, під час яких скинув 274 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10602 дрони-камікадзе та здійснили 3396 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 76 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Товстодубове, Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Уланове, Гірки, Іскрисківщина, Малушине, Винторівка, Яструбщина, Журавка, Потапівка, Чуйківка Сумської області; Кам’янська, Ковпинка Чернігівської області. Авіаудару зазнало Товстодубове.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, гармату та пункт управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Агресор здійснив 45 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з них – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Графське, Рубіжне, Стариця, Довгеньке, Радьківка, Охрімівка, Чугунівка та Захарівка.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 11 разів атакували у бік населених пунктів Лиман та в районах Нового Миру, Новоселівки, Шийківки, Чернещини.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сім штурмових дій у районі населеного пункту Крива Лука та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 35 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка, Кучерів Яр та Довга Балка.

Сорок атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Добропілля, Ганнівка, Чернігівка, Світле, Василівка, Сергіївка та в районі Молодецького, Новопідгороднього, Котлиного, Удачного, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири атаки у районах Мирного, Рибного, Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Червона Криниця, Верхня Терса та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки, Новоданилівки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог намагався покращити свої позиції один раз.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1630 осіб. Також знешкоджено три танки, 55 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, вісім ракет, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1657 безпілотних літальних апаратів, 493 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.