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  • На Донеччині за добу окупанти 28 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще девʼятеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:21, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 28 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще девʼятеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 28 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще девʼятеро поранено

За 1 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 44 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1847 людей, у тому числі 63 дитини, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському пошкоджено двоповерхівку і гараж.

Краматорський район. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 7 приватних будинків і 3 автівки; у Суханівці поранено людину, пошкоджено 20 приватних будинків. У Краматорську поранено 4 людини. У Троїцькому Черкаської громади пошкоджено приватний будинок. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок, інфраструктурний об'єкт і 3 автівки; у Петрівці Другій пошкоджено крамницю. У Новопетрівці Новодонецької громади пошкоджено сільгосптехніку. В Андріївці пошкоджено приватний будинок. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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