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  • На Донеччині за добу окупанти 44 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще девʼятеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:07, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 44 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще девʼятеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 44 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще девʼятеро поранено

За 26 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 44 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1582 людини, у тому числі 44 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади зруйновано 5 приватних будинків, ще 21 — пошкоджено. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 12 багатоповерхівок; у Билбасівці пошкоджено 2 крамниці і автомобіль. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено багатоповерхівки. У Привіллі Черкаської громади пошкоджено 6 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. У Курициному Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок і технічну споруду. В Олександрівці пошкоджено автомобіль; в Очеретиному поранено людину, пошкоджено 2 приватні будинки і авто; у Мирній Долині пошкоджено приватний будинок і 2 автівки. В Андріївці 3 будинки зруйновано і 4 пошкоджено. У Дружківці поранено 2 людини.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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