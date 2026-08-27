Водій комунального підприємства, сантехнік та рієлторка: у Краматорську викрили агентурну мережу ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та нейтралізувала на Донеччині агентурну мережу російської спецслужби.

У Краматорську затримали чотирьох осіб, які, за даними слідства, збирали інформацію про українських військових і передавали її представникам фсб рф. Як повідомили у СБУ, агенти фіксували координати підрозділів Сил оборони на території прифронтового міста. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти, логістичні склади, фортифікаційні споруди та маршрути руху українських військових у напрямку передової.

Крім того, учасники агентурної мережі відстежували наслідки російських атак по Краматорську, щоб допомагати окупантам готувати нові удари та коригувати повторні обстріли.

За матеріалами справи, троє фігурантів були завербовані через свого знайомого, який проживає у Санкт-Петербурзі та співпрацює зі співробітником так званого «управління фсб у днр» Олександром Ногашем.

Одним із затриманих виявився водій підприємства житлово-комунального господарства Краматорська. За даними слідства, він під виглядом робочих поїздок пересувався містом, виявляв місця розташування українських захисників та передавав ці дані ворогу. Також чоловік шукав людей, яких російські спецслужби могли б залучити до подальшої співпраці.

До ворожої мережі також входили місцевий сантехнік та його дружина. Подружжя, використовуючи власний автомобіль, об’їжджало місто та фотографувало об’єкти, які могли використовувати Сили оборони.

Згодом вони залучили до співпраці з фсб свою знайому — місцеву рієлторку. За завданням російської спецслужби жінка збирала інформацію про місця зосередження українських військових та напрямки руху оборонців Донеччини.

«Співробітники СБУ викрили всіх чотирьох фігурантів, задокументували їхню злочинну діяльність та затримали за місцями проживання», — повідомили у Службі безпеки України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони та інші електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі всі четверо перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.