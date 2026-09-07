ЗМІ: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала та полковника СБУ Хараберюша

27 липня в тимчасово окупованому Донецьку Сили оборони ліквідували Олега Шутова, співробітника так званого «Центру спецоперацій Міністерства держбезпеки ДНР», який був безпосереднім виконавцем вбивства у Києві 27 червня 2017 року генерал-майора Максима Шаповала, командира 10-го окремого закону спеціального призначення ГУР МО України (в/ч А2245). Він же був причетним до вбивства 31 березня 2017 року у Маріуполі начальника відділу контррозвідки УСБУ у Донецькій області полковника Олександра Хараберюша.

Про це LB.ua повідомили джерела у спецслужбах. Вони також надали фотографії, що підтверджують стеження за Шутовим і його ліквідацію.

Шутов сідає у своє авто

Згідно з інформацією, наданою співрозмовниками LB.ua, ліквідація злочинця стала наслідком спецоперації спеціальних служб України, проведеної на окупованій території і відбулася шляхом закладання і підриву саморобного вибухового пристрою у автомобілі Subaru, на якому Шутов приїхав до спортивного комплексу «Динамо» у Ленінському районі Донецька увечері понеділка 27 липня.

Авто Шутова

Місцеві окупаційні інформаційні джерела повідомили про інцидент як про «нічну атаку БПЛА, внаслідок якої постраждав голова федерації спортивної боротьби». Однак насправді злочинець загинув внаслідок вибуху автомобіля.

На місці вибуху авто Шутова

Інформацію про ліквідацію Шутова не оприлюднювали одразу після операції з міркувань безпеки – до моменту повернення агентурно-бойової групи на територію України.

Олег Шутов був президентом асоціації дзюдо та самбо так званої ДНР, а також оперативним співробітником центру спецоперацій так званого «МДБ ДНР», підкотрольному російським спецслужбам. У квітні 2024 року «МДБ ДНР» окупанти ліквідували, а його функції передали місцевому управлінню ФСБ.

Вперше про причетність Шутова публічно заявив 19 квітня 2019 року тогочасний голова СБУ Василь Грицак. «Шутов Олег Миколайович, 9 березня 1966 року народження, мешканець міста Донецька. Саме ця особа 26 червня 2017 року заклала вибуховий пристрій під автомобіль українського генерала розвідки Максима Шаповала. Ми вперше сьогодні оприлюднюємо дані щодо виконавця цього теракту», – заявив він тоді.

За інформацією Василя Грицака, Шутов орендував квартиру в будинку, де проживав Шаповал. Окрім цього злочинець також орендував паркомісце поруч із місцем, де ставив свою машину Шаповал.

27 червня 2017 року Максим Шаповал загинув внаслідок вибуху автомобіля в Солом'янському районі м. Києва. За словами Василя Грицака, що після виконання злочину буквально через годину Шутов зібрав свої речі із орендованої квартири й покинув Київ, виїхавши до РФ, а звідти – на Донбас.

Шутов також причетний до підриву автомобіля полковника СБУ Олександра Хараберюша 31 березня 2017 року у Маріуполі.

За інформацією СБУ, організаторами обох убивств українських офіцерів були генерал-лейтенант Дмітрій Мінаєв, начальник департаменту конррозвідувальних операцій ФСБ РФ та його підлеглий, керівник центру спецоперацій «МДБ ДНР» Васілій Євдокімов на прізвисько «Лєнін».

У квітні 2019 року Служба безпеки України повідомила про затримання сімох учасників диверсійно-розвідувальної групи з РФ, двоє з яких – кадрові офіцери російських спецслужб. Оперативники СБУ також знайшли зв'язок диверсантів з Олегом Шутовим. Група планувала убивство офіцера воєнної розвідки, під час закладання вибухівки під його авто один з диверсантів підірвався.





