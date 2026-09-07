Росіяни скинули чотири ФАБ-250 на Краматорськ: двоє людей загинули, четверо поранені, - ФОТО

Вранці 7 вересня російські війська завдали чотирьох авіаударів по Краматорську Донецької області.

Для атаки окупанти застосували авіабомби «ФАБ-250» з універсальними модулями планування та корекції (УМПК). Влучання зафіксували, зокрема, по багатоквартирних будинках, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Унаслідок російського бомбардування у власних помешканнях загинули двоє чоловіків віком 45 та 66 років. Ще четверо цивільних отримали поранення. Серед постраждалих — 60-річний чоловік та троє жінок віком 58, 61 і 79 років. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, переломи, осколкові, різані та рвані рани.

«Зранку російські війська здійснили чотири авіаудари по Краматорську, застосувавши “ФАБ-250” з модулем УМПК», — повідомили у Краматорській окружній прокуратурі.

Внаслідок атаки також пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки та легкові автомобілі. За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.