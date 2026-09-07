Рус
  • Головна
  • Росіяни скинули чотири ФАБ-250 на Краматорськ: двоє людей загинули, четверо поранені, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:54, Сьогодні
Надійне джерело

Росіяни скинули чотири ФАБ-250 на Краматорськ: двоє людей загинули, четверо поранені, - ФОТО

Росіяни скинули чотири ФАБ-250 на Краматорськ: двоє людей загинули, четверо поранені, - ФОТО

Вранці 7 вересня російські війська завдали чотирьох авіаударів по Краматорську Донецької області.

Для атаки окупанти застосували авіабомби «ФАБ-250» з універсальними модулями планування та корекції (УМПК). Влучання зафіксували, зокрема, по багатоквартирних будинках, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Унаслідок російського бомбардування у власних помешканнях загинули двоє чоловіків віком 45 та 66 років. Ще четверо цивільних отримали поранення. Серед постраждалих — 60-річний чоловік та троє жінок віком 58, 61 і 79 років. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, переломи, осколкові, різані та рвані рани.

«Зранку російські війська здійснили чотири авіаудари по Краматорську, застосувавши “ФАБ-250” з модулем УМПК», — повідомили у Краматорській окружній прокуратурі.

Внаслідок атаки також пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки та легкові автомобілі. За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту