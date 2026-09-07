Росіяни обстріляли Слов’янськ: поранено чотирьох цивільних, пошкоджено багатоквартирні будинки - ФОТО

Увечері 6 вересня російські окупаційні війська обстріляли Слов’янськ Донецької області.

Під ударом опинилася щільна житлова забудова. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, обстріл стався о 22:40. Внаслідок атаки поранення отримали четверо цивільних — дві жінки та двоє чоловіків віком від 51 до 59 років.

Постраждалі дістали мінно-вибухові травми, уламкові, забійні та різані рани, перелом і контузії. Усіх чотирьох поранених госпіталізували до лікарні.

«Під удар потрапила щільна житлова забудова», — повідомили у прокуратурі.

Внаслідок обстрілу також пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та легкові автомобілі. Тип озброєння, яке російські військові застосували для атаки, наразі встановлюється.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.





