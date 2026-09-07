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За добу захисники України знищили 1540 російських окупантів
Вчора Сили оборони ліквідували 1540 солдатів РФ.
Знищили один танк, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 7 РСЗВ, 4 засоби ППО, 9 НРК та 591 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 497 980 (+1 540) осіб.
- танків – 12 332 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 284 (+6) од.
- артилерійських систем – 49 311 (+51) од.
- РСЗВ – 2 103 (+7) од.
- засоби ППО – 1 609 (+4) од.
- літаків – 441 (+0) од.
- гелікоптерів – 355 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 516 (+9) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 502 717 (+1 473) од.
- крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 145 026 (+591) од.
- спеціальна техніка – 4 647 (+3) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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