Вчора Сили оборони ліквідували 1540 солдатів РФ.

Знищили один танк, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 7 РСЗВ, 4 засоби ППО, 9 НРК та 591 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.26 склали:

особового складу – близько 1 497 980 (+1 540) осіб.

танків – 12 332 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 284 (+6) од.

артилерійських систем – 49 311 (+51) од.

РСЗВ – 2 103 (+7) од.

засоби ППО – 1 609 (+4) од.

літаків – 441 (+0) од.

гелікоптерів – 355 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 516 (+9) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 502 717 (+1 473) од.

крилаті ракети – 5 070 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 145 026 (+591) од.

спеціальна техніка – 4 647 (+3) од.