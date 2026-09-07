На Донеччині за добу окупанти 12 разів обстріляли населені пункти: семеро людей поранено

За 6 вересня росіяни поранили 7 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 849 людей, у тому числі 120 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Маяках Святогірської громади поранено людину. У Слов'янську поранено 4 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, приватний будинок і 6 автомобілів. У Краматорську поранено 2 людини. У Новодонецькому пошкоджено двоповерхівку і адмінбудівлю; в Іверському пошкоджено адмінбудівлю.







