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Генерал Андрій Білецький звернувся до керівництва Росії з центру Святогірська: «Не виглядайте дурнями», - ВІДЕО
Бригадний генерал Андрій Білецький записав відеозвернення безпосередньо з центру Святогірська — на фоні Свято-Успенської Святогірської лаври.
В якій він спростував заяву російського диктатора Володимира Путіна про захоплення Святогірська.
«Я хочу звернутися до російського військового та військово-політичного керівництва. Знімайте свої клоунські носи та різнокольорові перуки. Не виглядайте дурнями. 60-та механізована бригада Третього армійського корпусу повністю контролює місто. Фактично це наша тилова зона», - підкреслив Білецький.
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