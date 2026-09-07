Генерал Андрій Білецький звернувся до керівництва Росії з центру Святогірська: «Не виглядайте дурнями», - ВІДЕО

Бригадний генерал Андрій Білецький записав відеозвернення безпосередньо з центру Святогірська — на фоні Свято-Успенської Святогірської лаври.

В якій він спростував заяву російського диктатора Володимира Путіна про захоплення Святогірська.

«Я хочу звернутися до російського військового та військово-політичного керівництва. Знімайте свої клоунські носи та різнокольорові перуки. Не виглядайте дурнями. 60-та механізована бригада Третього армійського корпусу повністю контролює місто. Фактично це наша тилова зона», - підкреслив Білецький.











