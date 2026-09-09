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  • Найбільші з часів Другої світової: втрати Росії з початку повномасштабної війни в Україні перевищили 1,5 млн військових
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:01, Сьогодні
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Найбільші з часів Другої світової: втрати Росії з початку повномасштабної війни в Україні перевищили 1,5 млн військових

Найбільші з часів Другої світової: втрати Росії з початку повномасштабної війни в Україні перевищили 1,5 млн військових

Сьогодні, 9 вересня загальні бойові втрати особового складу противника від початку широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну перетнули позначку в 1 500 000 окупантів вбитими та пораненими.

Це – найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія рф з часів Другої світової. Ця цифра перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини XX та початку XXI століття разом узятих, повідомляє Генштаб ЗСУ..

«Це – ⁠в 100 разів більше за втрати срср в Афганістані за 10 років. Це – ⁠в 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора в Першій та Другій чеченських війнах.

За кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю, і титанічна, щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу», - йдеться у повідомленні.

Найбільші з часів Другої світової: втрати Росії з початку повномасштабної війни в Україні перевищили 1,5 млн військових , фото-1

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 500 870 (+1 480) осіб / persons

  • танків – 12 338 (+6) од.

  • бойових броньованих машин – 25 290 (+5) од.

  • артилерійських систем – 49 383 (+42) од.

  • РСЗВ – 2 105 (+1) од.

  • засоби ППО – 1 613 (+1) од.

  • літаків – 441 (+0) од.

  • гелікоптерів – 355 (+0) од.

  • наземні робототехнічні комплекси – 2 534 (+13) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 506 188 (+1 879) од.

  • крилаті ракети – 5 103 (+33) од.

  • кораблі / катери – 35 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 146 008 (+530) од.

  • спеціальна техніка – 4 650 (+3) од.

Найбільші з часів Другої світової: втрати Росії з початку повномасштабної війни в Україні перевищили 1,5 млн військових , фото-2





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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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