Найбільші з часів Другої світової: втрати Росії з початку повномасштабної війни в Україні перевищили 1,5 млн військових
Сьогодні, 9 вересня загальні бойові втрати особового складу противника від початку широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну перетнули позначку в 1 500 000 окупантів вбитими та пораненими.
Це – найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія рф з часів Другої світової. Ця цифра перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини XX та початку XXI століття разом узятих, повідомляє Генштаб ЗСУ..
«Це – в 100 разів більше за втрати срср в Афганістані за 10 років. Це – в 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора в Першій та Другій чеченських війнах.
За кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю, і титанічна, щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу», - йдеться у повідомленні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.26 склали:
особового складу – близько 1 500 870 (+1 480) осіб / persons
танків – 12 338 (+6) од.
бойових броньованих машин – 25 290 (+5) од.
артилерійських систем – 49 383 (+42) од.
РСЗВ – 2 105 (+1) од.
засоби ППО – 1 613 (+1) од.
літаків – 441 (+0) од.
гелікоптерів – 355 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 534 (+13) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 506 188 (+1 879) од.
крилаті ракети – 5 103 (+33) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 146 008 (+530) од.
спеціальна техніка – 4 650 (+3) од.